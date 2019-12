Autostrade, il ministero: su 95% rete niente aumenti per il 2020

Nessun aumento autostradale per il 2020 su 95% rete. Differiti dal decreto Milleproroghe gli incrementi tariffari previsti dal prossimo 1 gennaio 2020 per il «95% della rete autostradale». Lo rende noto il Mit (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), spiegando che gli aumenti tariffari ci saranno solo per le società CAV 1,20%, Autovia Padana 4,88%, Bre.Be.Mi. 3,79% e Pedemontana Lombarda 0,80%. Inoltre «si conferma l'ulteriore congelamento degli incrementi tariffari relativi agli anni precedenti» per le società Concessionarie quali Strada dei Parchi, Autostrade per l'Italia e Milano Serravalle. Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture fa inoltre presente che «relativamente alla Concessionaria Strada dei Parchi, l'incremento tariffario è ulteriormente sospeso fino al 31 ottobre 2021» per cui sulle autostrade A24 e A25 «continueranno ad applicarsi le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017».

Ultimo aggiornamento: 14:13

