Lucia Azzolina, attacco hacker sui profili social della ministra: indaga la polizia postale

Lucia Azzolina vittima di un attacco hacker. È in corso da due giorni un attacco hacker nei confronti delle strutture informatiche del Ministero dell'Istruzione e di tutti i profili social di Facebook, Twitter e Instagram della ministra. L'episodio -secondo quanto si apprende - è stato denunciato alla Polizia Postale che sta indagando. Per il momento non sembrano essere stati pubblicati contenuti sconvenienti sui profili social incriminati.

