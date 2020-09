Scuola, Azzolina attacca Salvini: «Per lui è una clave elettorale, ma ce l'ha una coscienza?»

La polemica Azzolina-Salvini prosegue. A distanza. «Matteo Salvini? Sono diventato il suo pane quotidiano, vorrei chiedergli se lui si è impegnato a collaborare un po' sulla ripartenza delle scuole o se ha usato il tema come una clave elettorale, terrorizzando famiglie e studenti. Ma ce l'ha una coscienza o ha solo gettato nel panico studenti e studentesse? Negli altri Paesi le opposizioni hanno collaborato con il Governo». Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, alla trasmissione Agorà su Rai 3.

Azzolina ha rivendicato l'operato del Governo sulla scuola. «Siamo l'unico Paese - ha ricordato - che dà le mascherine gratis, che ha messo due miliardi di euro per la ripartenza». Quanto alle accuse di confusione sulla comunicazione, la ministra ha spiegato che «piuttosto che leggere i social e, purtroppo, diversi giornali, bisognava guardare i documenti prodotti dal ministero: da lì passano le notizie ufficiali. È un puzzle complesso costruito su più competenze, ma le notizie ufficiali sono quelle che pubblichiamo noi». «Io - ha aggiunto - sono sicura di aver lavorato in scienza e coscienza, così come tutto il personale scolastico. Abbiamo fatto tutto il possibile; certo, si può sempre migliorare».



