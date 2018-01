Emergenza babygang a Napoli, il ministro Orlando: «Pronto a costituire pre-riformatori»

Giovedì 18 Gennaio 2018, 10:53 - Ultimo aggiornamento: 18-01-2018 13:56

Cosa ne pensa delle babygang a Napoli? «Bisogna approvare degli strumenti di carattere alternativo, anche di carattere correttivo, abbiamo un sistema minorile che funziona, quel che non funziona sono le famiglie», replica il Guardasigilli Andrea Orlando ai microfoni del “Circo Massimo” su Radio Capital.«Per allontanare i bambini dai contesti più difficili», spiega, servono misure di prevenzione diverse rispetto alla condanna».De Magistris dice non è un'emergenza. «Il tema c'è e non riguarda solo Napoli», avverte Orlando che aggiunge: «C'è una crisi delle famiglie, dei quartieri, dei corpi intermedi. Quel che si può fare è l'estensione del tempo pieno a scuola a tutte le aree degradate. Io farò una proposta per costituire dei pre-riformatori».