Badanti e colf, sì alla patente ma è già scontro sull'obbligo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una patente per colf, badanti e babysitter abbinata a una sorta di «certificato di qualità» che da un lato dovrebbe garantire l'affidabilità del lavoratore (in gran parte si tratta di immigrati) e dall'altro far emergere sacche di lavoro nero consentendo al Fisco di recuperare un gettito stimato sopra i tre miliardi di euro. Sono le nuove norme - ma sinora non è ancora chiaro se si tratti di una possibilità o un obbligo - ideate per il lavoro domestico. Secondo i dati di(l'Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico), e da, il centro studi che ogni anno elabora il dossier statistico sull'immigrazione, il comparto del lavoro domestico in Italia coinvolge una platea di 2,5 milioni di famiglie, impiega complessivamente 2 milioni di addetti, il 70 per cento dei quali stranieri, e vale oltre 19 miliardi di euro l'anno (circa l'1,25% del Pil nazionale). E tuttavia, l'aspetto che colpisce ancora di più è che, dei 2 milioni di lavoratori impegnati a lavorare come colf, badanti o babysitter, 800mila sono regolari e per questo conosciuti all'Inps ma gli irregolari sono ben 1,2 milioni: sei su 10. Una situazione che provoca un mancato gettito alle casse dello Stato per 3,1 miliardi di euro.E così, in base alla norma, approvata il 12 dicembre 2019, colf, badanti e babysitter potranno accedere a un esame che certifica competenze, abilità e conoscenze professionali acquisite secondo standard europei. In effetti si tratta della stessa norma - la cui efficacia viene così estesa - già applicata per i lavoratori delle professioni sanitarie e socio-assistenziali regolamentate. Una patente di qualità che punta a correggere un grandissimo paradosso, il fatto che attualmente, benché il settore domestico rappresenti un motore economico e un vettore di inclusione sociale per le popolazioni migranti, non sia richiesta alcuna professionalità ai lavoratori che si occupano di bambini piccoli, anziani, malati o semplicemente della casa. La griglia dei test per poter ottenere la certificazione di qualità Uni prevede l'acquisizione di determinate competenze: avere una conoscenza di base della lingua italiana, aver partecipato a un corso di formazione nell'ultimo triennio di almeno 40 ore per il ruolo di colf e di almeno 64 ore per babysitter e badanti e infine aver lavorato per almeno 12 mesi - anche non continuativi - con un contratto in regola sempre negli ultimi tre anni. Per le badanti è prevista anche una sorta di prova supplementare tesa a dimostrare il possesso di alcune abilità come a esempio quella di garantire l'igiene della persona assistita in modo tecnicamente corretto, oltre alla capacità di cogliere i segnali di disidratazione e di intervenire in caso di necessità. La norma contiene anche nove regole di condotta (deontologiche) che i lavoratori domestici dovrebbero osservare, tra le quali la riservatezza su tutte le informazioni sensibili relative alla famiglia presso cui si lavora e la conoscenza di abiti comportamentali domestici, come a esempio la raccolta differenziata.La certificazione delle competenze inciderà - almeno in teoria - sulla retribuzione dei lavoratori domestici e sui minimi previsti dal Contratto collettivo nazionale del settore. Su questo le trattative (che riguardano anche l'obbligatorietà o meno della patente) sono ancora in corso. Il lavoro domestico è anche un importante veicolo di inclusione sociale e la valorizzazione della certificazione a livello retributivo con il riconoscimento dei permessi ai lavoratori per poter frequentare i corsi sarà ulteriore oggetto di trattativa in sede di rinnovo del contratto nazionale.