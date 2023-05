Ballottaggi e comunali, dove si vota e quando saranno aperti i seggi: le linee guida

Si sono insediati oggi i seggi elettorali in vista dei ballottaggi e delle comunali di domani e dopodomani. A partire dalle ore 16.00, i componenti dell'ufficio si sono ritrovati nei locali del seggio, dove, sotto la guida del presidente, si è insediato l'Ufficio, con la ricognizione dell'arredamento della sala della votazione, l'accertamento del numero degli elettori assegnati alla sezione e l'autenticazione delle schede di votazione.

Comunali 2023, nel fine settimana i ballottaggi: la sfida nelle "magnifiche sette", ecco dove si vota e i duelli in campo

Quando saranno aperti i seggi

I seggi saranno aperti domani dalle 7 alle 23 e lunedì, dalle 7 alle 15: il ballottaggio riguarderà 41 Comuni e eli elettori coinvolti sono complessivamente 1.340.688.

Dove si vota

Si vota anche per il primo turno in 118 Comuni siciliani, tra cui Trapani, Siracusa, Ragusa e Catania. Il ballottaggio è in programma domenica 11 e lunedì 12 giugno. Analogo calendario in Sardegna, dove gli elettori andranno alle urne per il primo turno delle Comunali in 39 centri.