Ballottaggi, Letta: «Verso grande vittoria del Pd e del centrosinistra»

Cautela, per il momento, ma c'è soddisfazione al Nazareno dove si profila una «grande vittoria per il Pd e il centrosinistra», come ha già scritto Enrico Letta sui social. I dem, spiegano fonti Pd, vedono la vittoria in 6 capoluoghi: Verona, Parma, Piacenza, Cuneo, Catanzaro, Alessandria. Il segretario del Pd sta seguendo i risultati al Nazareno e più tardi commenterà i dati in sala stampa. «Questa sera si prospetta una grande vittoria del Pd e del centrosinistra». Così su tweet il segretario del Pd Enrico Letta commentando i primi risultati dei ballottaggi.

