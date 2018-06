Ballottaggi, affluenza in calo: 33,38% alle 19. M5S teme exploit Lega. Pd prova a resistere nelle roccaforti rosse

L'affluenza nei capoluoghi. Questa l'affluenza alle ore 19 in 11 dei 14 capoluoghi chiamati al ballottaggio sulla base dei dati elaborati dal Viminale. Il dato non tiene conto dei risultati della Sicilia, gestiti direttamente dalla Regione e non dal Viminale. SONDRIO 37,06 42,73 - IMPERIA 38,34 50,56 - MASSA 39,44 43,73 - SIENA 41,39 47,78 - PISA 42,09 43,67 - ANCONA 29,68 38,25 - TERNI 33,26 41,83 - VITERBO 32,74 45,23 - AVELLINO 33,26 49,22 - BRINDISI 28,47 43,94 - TERAMO 35,02 47,36

stata del 33,38% l'rilevata alle ore 19 in 67 dei 75 comuni. Al primo turno l'affluenza era stata del 42,82%. Dunque il calo è stato di oltre 9 punti percentuali. Il dato non tiene conto dei risultati della Sicilia e del III municipio della Capitale, gestiti direttamente dalla Regione e dal Comune di Roma.LEGGI ANCHELEGGI ANCHEIn netto calo l'affluenza al ballottaggio a Viterbo rilevata alle 19 rispetto a quella del primo turno. Il dato di oggi è del 32,74%, contro il 45,23% del 10 giugno. Anche nelle altre sette città del Lazio la percentuale dei votanti alle 19 è più bassa di quindici giorni fa: ad Anagni è del 38,31% (contro il 55,81% del primo turno), ad Aprilia 32,16% (42,14%), a Fiumicino 30,03% (40,25%), a Formia 38,23% (48,19%), a Pomezia 26,43% (38,25%), a Santa Marinella 32,82% (46%) a Velletri 37,18% (46,73%).La sfida è particolarmente sentita in Toscana dove il centrodestra, Salvini in testa, cercherà di strappare le storiche roccaforti guidate tradizionalmente dal centrosinistra e a Imola, dove la sinistra governa da oltre 70 anni e la sfida è tra due candidate: Carmen Cappello, del centrosinistra, al 42% al primo turno e Manuela Sangiorgi dell'M5S al 29,3 per cento.