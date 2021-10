Ballottaggi, il trionfo del centrosinistra: ma quasi il 60% ha disertato le urne

Il giorno che vede il record negativo assoluto per partecipazione al voto (con l’affluenza che si ferma al 43,9%) assegna al centrosinistra una altrettanto storica vittoria, schiacciante nelle principali città, cui fa da contraltare la debacle - per altro attesa - del centrodestra che fa ancora più male soprattutto perché l’elevata astensione dimostra come una buona fetta del popolo conservatore o moderato sia rimasta a casa disertando i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati