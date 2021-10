Ballottaggio Roma, faccia a faccia in tv Gualtieri-Michetti: dai rifiuti ai trasporti, scintille sui fondi Pnrr

I due candidati sindaco di Roma al ballottaggio, Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti, si confrontano faccia a faccia a Porta a Porta. Tanti i temi trattati nello studio della trasmissione di Bruno Vespa: dai rifiuti ai trasporti, fino ai fondi del Pnrr. Il dibattito andrà in onda stasera alle 23.35 su Rai Uno.

Il faccia a faccia

Sul tema rifiuti, il candidato di centrosinistra Gualtieri ha detto: «Si deve pagare per quanto si produce e per quanto si differenzia. Servono impianti moderni». E ha aggiunto: «Si può avere una Roma pulita e una Tari più bassa del 20% in 5 anni». Il candidato di centrodestra Michetti ha dichiarato:«Serve fare gli impianti, il piano rifiuti è rimasto lettera morta». E ha aggiunto: «C'è una responsabilità enorme della Regione Lazio. Per fare gli impianti se siamo bravi servono 24 mesi».

Parlando di trasporti, Gualtieri ha affermato: «Il Traffico è una priorità. Potenziare il trasporto pubblico da una parte, la cosiddetta cura del ferro. A questo va aggiunto il potenziamento della flotta dei bus, occorre rinnovarla con i fondi del Pnrr. E con 40 milioni del Pnrr potrà partire una App da giugno per percorsi personalizzati».

Michetti invece ha proposto: «Dovremo realizzare tutte quelle cose di cui ha bisogno Roma, con una macchina amministrativa che funziona. I fondi del Pnrr hanno bisogno di una pianificazione e di una classe dirigente forte. Berolaso tra questi è la persona che abbiamo indicato per assolvere a questi compiti. Avremo il Giubileo e abbiamo scelto una persona che ha già dimostrato di saper fare».

Scintille sui fondi Pnrr

Scintille sui fondi del Pnrr per Roma durante il confronto a Porta a Porta tra i candidati sindaco di Roma del centrosinistra e del centrodestra, Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti. «Gualtieri mise zero per Roma e nel Pnrr Roma è citata solo tre volta», ha detto Michetti. «Dono una copia sottolineata del Pnrr a Michetti, Roma è l'unica città che ha fondi dedicati e, inoltre, partecipa alle altre risorse», gli ha risposto Gualtieri.