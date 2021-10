Ballottaggio Roma, Raggi dopo l'incontro con Michetti: «Nessuna indicazione di voto, cittadini non sono mandrie»

«Non darò nessuna indicazione di voto. Ho già detto che gli elettori non sono mandrie da portare al pascolo». Lo ha detto la sindaca uscente di Roma, Virginia Raggi, durante il punto stampa in Aula Giulio Cesare, dopo l'incontro avvenuto con il candidato del centrodestra Enrico Michetti. Quest'ultimo ha dichiarato: «Non facciamo accordi di palazzo, sono venuto per un incontro istituzionale, mi interessava capire la procedura Expo, a che punto eravamo con metro e tranvie».