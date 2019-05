Balotelli contro i sovranisti: «Avete le mani sulle sue ricchezze, lasciate l’Africa agli africani»

Domenica 19 Maggio 2019, 21:21 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2019 21:28

Mario Balotelli, affida ai social parole chiare e dirette che hanno fatto il giro del web. Per qualcuno un messaggio politico, per altri l’orgoglio del suo Paese d’origine. Il suo pensiero, l’attaccante dell’Olympique Marsiglia lo ha affidato a Instagram: «Una semplice riflessione per voi, politica di tutto il mondo.Non pensate che se non aveste messo prima e tutt’ora le mani sulle ricchezze in Africa non ci sarebbe mai stata nessuna immigrazione dal continente? L’Africa è il continente più potente e ricco del pianeta. Perché lo lasciano? Guerre? Malattie? Ignoranza? NO!». e ha aggiunto: «Povertà? E come fa l’Africa a essere povera essendo il continente più ricco del pianeta? Esatto! La risposta la sanno tutti, ma conviene tacere e far finta di niente, vero? Nel mio Paese nativo, l’Italia, si sente spesso dire: l’Italia agli italiani... E sarebbe anche giusto, se l’Africa fosse degli africani».Un messaggio diretto scritto in tante lingue diverse: spagnolo, tedesco, francese, inglese. Perché il senso è universale.