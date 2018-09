«Basta Cona e Mineo», Salvini chiude i centri e dà pistole taser alla polizia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 2 Settembre 2018, 08:30

Dai migranti alla sicurezza. Il fiume in piena Matteo Salvini non si arresta e così, mentre torna ad annunciare la progressiva chiusura del cara di Mineo e lo svuotamento del centro di accoglienza di Cona, da anni al centro di rivolte, polemiche e adesso anche di un'inchiesta giudiziaria che tira in ballo l'ex prefetto di Padova appena nominato a Bologna, il ministro dell'Interno non manca di ricordare che da mercoledì, in 12 città italiane, le forze dell'ordine avranno in dotazione, in via sperimentale, il taser, la pistola elettrica non letale, utilizzata dalle forze dell'ordine negli Usa. In realtà solo pochi esemplari.