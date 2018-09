Belpietro si prende Panorama e Chiocci lascia Il Tempo

Mercoledì 26 Settembre 2018, 23:11 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2018 23:20

Due news con il botto scuotono il mondo dell’editoria. Il gruppo editoriale de La Verità sta per acquisire la maggioranza del settimanale Panorama, già diretto anni fa da Maurizio Belpietro, attuale direttore del quotidiano La Verità che ha festeggiato a due anni dalla nascita i buoni risultati ottenuti dalle edizioni cartacea, digitale e online.La seconda notizia arriva da Piazza Colonna. Il direttore de Il Tempo, Gian Marco Chiocci, si è dimesso per un nuovo incarico che non ha annunciato alla redazione. Probabile che vada a dirigere proprio Panorama.Al Tempo potrebbe tornare Franco Bechis, attuale direttore del Gruppo Corriere dell’Umbria.