Grillo giustifica lo stop al voto su Rousseau: «Aspettiamo che Draghi parli pubblicamente, gli ho detto che la Lega non deve entrare»

«Io aspetterei che facesse le dichiarazioni che lui ha fatto a noi in modo pubblico», così Beppe Grillo in un video pubblicato in diretta sulla pagina del Movimento 5 stelle parlando delle decisioni che il partito dovrà prendere riguardo l'imminente governo Draghi. Il fondatore dice che il premier incaricato gli avrebbe dato ragione su tutto. «Mi ha dato ragione su tutto, aspettiamo che lo dica in pubblico», ribadisce. «Qui non ce l'ha nessuno le idee chiare», dice Grillo a un certo punto rivolgendosi probabilmente ai contrari a votare la fiducia. E perciò parlando ai militanti collegati ha chiesto «pazienza», «Vediamo che succede».

APPROFONDIMENTI POLITICA Grillo: «Il voto su Rousseau? Vi chiedo pazienza, prima... POLITICA Grillo: «Draghi ha detto che il reddito di cittadinanza... ROMA Consultazioni, Beppe Grillo arriva a Montecitorio POLITICA Draghi, consultazioni oggi. «Vaccini ai prof, sito web e call...

«Lui mi ha ribadito che il concetto dell'ambiente lo tiene lui in primis, così come il concetto del reddito di cittadinanza e del Recovery Fund, della pandemia e dei nuovi lavori. Lui sembra che ci sia. Ma prima di fargli fare il meetup e iscriverlo al M5S aspettiamo un attimo». Lo dice Beppe Grillo che sottolinea: «lui è una persona che mi chiama l'Elevato, ha anche senso dell'umorismo...ma io aspetterei un attimo. Sarete voi a decidere se andare o non andare, mandare a fanculo questo o quell'altro». «La questione è se questa persona è sincera, finge o non finge...io aspetterei che questa persona faccia le dichiarazioni che ha fatto a noi in modo pubblico». Lo dice Beppe Grillo in un video. «Ha detto che il reddito di cittadinanza è una grande idea e che ci vuole nella pandemia, che noi abbiamo cambiato la politica italiana e che ha abbiamo fatto un miracolo», aggiunge l'ex comico.

No alla Lega

«Ho detto a Draghi che la Lega non deve entrare nel governo», ha detto il garante M5s. «Siamo un Paese vecchio, di vecchi con idee vecchie. E allora dico «senta Draghi, lei che è un ragazzo di 74anni, avrà anche le "palle piene" tra Schroeder, la Merkel, Warzenberer, e alza lo spread abbassa lo spread», a lui ho detto «combattiamo e facciamo questa roba qua». Lo dice in un video Beppe Grillo sottolineando di aver proposto al premier incaricato che l'ambiente sia pilastro dell'azione di governo. «Ho detto primo non ci deve entrare la Lega perché la Lega di ambiente non ha mai capito una mazza di niente. E lui mi ha detto non lo so, eh vediamo...», racconta il leader M5s su Facebook.

Grillo giustifica lo slittamento del voto su Rousseau

Draghi «mi ha dato ragione su tutto, ma domani votare su queste robe» su Rousseau «no, aspettiamo un attimo. Aspettiamo lui che abbia le idee chiare, perché lui dirà cosa vuol fare», sottolinea Grillo. «Aspettiamo un attimo a fare delle domande a cui voi dovete dare delle risposte, un pò di pazienza», spiega.

Il garante del M5s dunque conferma le indiscrezioni di stampa che lo vedevano molto perplesso sul voto online nei prossimi giorni e ha deciso di parlare andando in diretta streaming. ll voto è dunque rinviato.

Ultimo aggiornamento: 23:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA