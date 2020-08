Beppe Grillo torna con un video: «Dite al treno che io passo solo una volta»

Sulle Tlc «serve un progetto che sia in grado in tempi brevi di sbloccare ingenti investimenti diretti e indiretti, anche utilizzando le risorse messe a disposizione dall'Europa attraverso il Recovery Fund. Si deve puntare a creare un unico grande polo aggregatore delle migliori infrastrutture e tecnologie digitali utili a ridurre il divario digitale italiano». Così Beppe Grillo sul suo blog dove lancia la proposta di creare un'infrastruttura unica , in cui possano confluire tutti i pezzi di infrastruttura dei vari operatori. «Per realizzare questo progetto ambizioso della società unica delle reti e delle tecnologie di comunicazione bisogna partire necessariamente da Telecom Italia, che rappresenta ancora oggi il principale operatore di telecomunicazioni del Paese.» Per Grillo primo azionista di questa società dovrebbe essere Cdp.



