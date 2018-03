Venerdì 2 Marzo 2018, 19:40 - Ultimo aggiornamento: 02-03-2018 22:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani Silvio Berlusconi a Napoli. Come già anticipato ieri, la visita sarà in forma strettamente privata. L'ex premier potrebbe pranzare in compagnia di poche persone nell'albergo del lungomare partenopeo in cui solitamente soggiorna. Confermati allo stato il caffè a piazza dei Martiri a metà mattina e una passeggiata pomeridiana nelle vie del centro storico.