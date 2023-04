Berlusconi, notte tranquilla in ospedale ma rimane in terapia intensiva. E in visita arriva anche il papà di Marta Fascina

Silvio Berlusconi rimane ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano. Questo è il settimo giorno di ricovero per il fondatore di Forza Italia. Secondo il suo medico Alberto Zangrillo è in «progressivo e costante miglioramento».

Al leader di Forza Italia è stata diagnosticata da tempo una leucemia mielomonocitica cronica e ha un'infezione polmonare.

Inevitabilmente si parla del futuro del partito fondato da Berlusconi nel 1994. Quale futuro per Forza Italia? In questo momento il più alto in grado dopo Berlusconi è il coordinatore nazionale di Fi nonché vicepremier Antonio Tajani. Ma i fari sono puntati anche sui figli e sui volti nuovi di Forza Italia. Il partito ha visto anche cambi recenti tra capogruppo e coordinatori sul territorio.

In un'intervista al Messaggero il capogruppo Paolo Barelli ha detto che il leader rimane Berlusconi, che non sono previsti congressi e che l'evento forzista del 5 e 6 maggio prevede la riunione dei quadri territoriali e nazionali, dei ministri, dei coordinatori.

