Silvio Berlusconi, il caso degli appunti ripresi ieri in Senato. Si legge: «Giorgia Meloni. Un comportamento 1. supponente 2. prepotente 3. arrogante 4. offensivo. Nessuna disponibilità al cambiamento. È una con cui non si può andare d’accordo». A scriverlo, su un foglio di carta intestata «Villa San Martino», è stato appunto il leader di Forza Italia, in quella che è stata la sua giornata forse più nera — quella di ieri — con l’elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato, avvenuta senza i voti forzisti, e il «no» di Meloni a un ruolo di governo per Licia Ronzulli, che del Cavaliere è fedelissima collaboratrice.

L’appunto, destinato a rimanere privato, è stato fotografato nella cartelletta che Berlusconi teneva sul suo banco, nell’aula del Senato: cartelletta su cui gli occhi di tutti sono stati puntati durante lo scontro verbale tra lo stesso leader di Forza Italia e La Russa.

Nell’appunto appaiono alcune parole che sono state cancellate: un altro pesante aggettivo dedicato al comportamento della leader di Fratelli d’Italia, e premier in pectore («5. ridicola») e una riformulazione — non neutra — dell’ultima frase (da «nessun cambiamento» a «nessuna disponibilità al cambiamento»). Nelle carte di Berlusconi era contenuta anche una proposta di ministeri per esponenti di Forza Italia. Almeno 3, da quanto ricostruito, quelli indicati per Licia Ronzulli; Politiche europee, Turismo e Rapporti con il Parlamento. A ciascuna proposta, Meloni avrebbe opposto il suo no.

LA CENA E LO SFOGO - «Gliel'ho detto più volte alla Meloni che c'è malcontento in Forza Italia e così mi mette in difficoltà, ma lei ha detto che andrà avanti per la sua strada. La capisco, ma deve capire anche me... Noi dobbiamo avere pari dignità politica...» Ieri sera, a cena a Villa Grande con i suoi senatori, Silvio Berlusconi sarebbe stato molto pragmatico ma anche deciso a rivendicare per Forza Italia il peso che merita nella futura squadra di governo per il suo contributo determinante alla vittoria del centrodestra. Gli azzurri hanno avuto lo stesso numero di voti della Lega e, quindi, sarebbe stato il ragionamento dell'ex premier, bisogna riprendere il dialogo con gli alleati, la Meloni in particolare, e continuare a trattare senza provocare strappi, perché non può pensare di fare tutto da sola. Alla luce del caso di Licia Ronzulli, la fedelissima di Arcore, rimasta allo stato fuori dal Cdm, Berlusconi avrebbe ribadito le sue forti perplessità per il “metodo Giorgia”, ovvero le resistenze di via della Scrofa, di fatto dei veri e propri veti, su nomi proposti da Fi per l'upgrade governativo. In particolare, il leader azzurro, apprende l'Adnkronos, avrebbe messo in guardia dal rischio di crisi di governo a causa di una coalizione troppo divisa e confusa. Il centrodestra deve essere unito altrimenti il governo va a sbattere alla prima occasione, il monito di Berlusconi. Alla fine l'impressione generale tra i presenti è che Meloni tirerà dritto e farà da sola.