Altolà di Marina, Berlusconi cancella il tour al Sud: niente tappa a Napoli

Mercoledì 21 Febbraio 2018, 10:47 - Ultimo aggiornamento: 21-02-2018 12:33

Il Sud è decisivo per la vittoria e Silvio Berlusconi aveva programmato un lungo viaggio nel Mezzogiorno per tirare la volata al centrodestra. Campania e Sicilia le tappe di un tour che invece non ci sarà. Niente incontri, niente comizi. A fermare Berlusconi sarebbe stata la figlia Marina, preoccupata per l'eccessivo numero di impegni a cui è sottoposto il padre in questi giorni e per un viaggio non propriamente turistico tra Napoli e Palermo. In Campania l'agenda era molto fitta, con una prima simbolica tappa...