Berlusconi: «Il centrodestra deve essere moderato per guidare il Paese»

Silvio Berlusconi ha convocato l'assemblea nazionale di Forza Italia: si terrà l'8 e il 9 aprile a Roma all'hotel Parzo dei Principi e intanto ha scritto e inviato una lettera a tutti i dirigenti azzurri in cui spiega che il partito da lui fondato deve rimanere moderato per potersi candidare alla guida del Paese. «Forza Italia sarà determinante per la vittoria del centrodestra, sia sul piano dei numeri — senza di noi non sarebbe possibile vincere le elezioni — sia soprattutto sul piano delle idee e dei contenuti. Un centro-destra che si candida a guidare la Nazione non può prescindere da quello che noi rappresentiamo: un centro moderato, liberale e cristiano, credibile in Europa e nel mondo, in una stagione di così gravi tensioni internazionali». Questo scrive Berlusconi nella lettera.

APPROFONDIMENTI ITALIA Silvio Berlusconi e Marta Fascina, il bacio allo stadio CAV Silvio Berlusconi e Marta Fascina, sabato il matrimonio simbolico:... LA CURIOSITÀ Conte e Fico, pausa a Napoli nella storica pizzeria

Silvio Berlusconi e Marta Fascina, sabato il "matrimonio simbolico" con fedi e doni: tutti i dettagli della festa

«Sono trascorsi 28 anni - prosegue Berlusconi nella missiva - da quando siamo discesi in campo, e Forza Italia è oggi come allora la sola forza politica in grado di dare voce in modo coerente ai grandi principi sul quali si fondano l'Europa e l'Occidente. Oggi come allora solo noi siamo portatori delle idee liberali, cristiane, europeiste, garantiste. Nessuna altra forza politica può vantare di aver sostenuto con assoluta coerenza, al governo e all'opposizione, questi valori e i programmi che ne conseguono. Sono i valori e i programmi fondamentali per dare un futuro di libertà e di prosperità al Paese che tutti noi amiamo».

Salvini contestato in Polonia, tutte le volte che si è schierato con Putin: ecco perché il sindaco di Przemysl lo ha accolto così

E in riferimento al governo Draghi, Berlusconi scrive: «Per vincere e governare, è necessario che sia Forza Italia ad esercitare una funzione trainante. Abbiamo un anno di tempo per prepararci a questo, mentre sosteniamo lealmente, ma non in modo acritico, il governo Draghi: in un momento così delicato il Paese ha bisogno di stabilità e noi siamo pronti a farcene carico, con lo stesso spirito di responsabilità con il quale abbiamo chiesto per primi di dare vita ad un governo di emergenza e di unità nazionale. Questo non significa naturalmente rinunciare, in una corretta dinamica parlamentare, ai temi che ci caratterizzano a cominciare da quello fiscale».

Sondaggi politici: Lega e Salvini mai così giù dal 2019, bene Meloni e Pd. Gli effetti della guerra sui partiti