Berlusconi: «Mi candido alle Europee per senso di responsabilità»

Silvio Berlusconi a Quartu, prima tappa del suo tour elettorale in Sardegna, ha annunciato la sua candidatura alle Europee del 26 maggio.​ «Alla bella età che ho, ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa dove manca il pensiero profondo del mondo», ha detto Berlusconi annunciando la sua candidatura.



Poi, riferito all'attuale governo, ha aggiunto: «C'è bisogno di cambiare questo governo, dove una parte è rappresentata dal Movimento Cinquestelle guidato da persone con nessuna esperienza e nessuna competenza. Sono come quei signori della sinistra comunista del '94 in più hanno questo grande difetto».



«Per le elezioni regionali si vota in regioni di amministrazione rossa - ha continuato Berlusconi - Credo che il centrodestra unito raccoglierà dei risultati molto positivi. La Sardegna molto spesso, anche in passato, ha anticipato situazioni che poi si sono verificate a livello nazionale e mi auguro che già con il voto di domenica prossima si possa dimostrare che molti sardi hanno capito chi sono i grillini». «Chissà che questa andata fuori di testa di molti elettori che hanno votato M5s non possa subire un cambiamento», ha concluso il Cavaliere.

Giovedì 17 Gennaio 2019, 13:26 - Ultimo aggiornamento: 17-01-2019 13:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA