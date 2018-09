Berlusconi: «Salvini è un bravo ragazzo, deve solo rinsavire un po'»

Chi si fa agnello viene sbranato dal lupo

. Il nuovo slogan di Forza Italia è questo. L'ammirazione per Matteo Salvini, fra big, peones e popolo berlusconiano riunito a Fiuggi da Antonio Tajani, esiste e nessuno riesce davvero a nasconderla. Ammirazione che deriva,mese non altro dal dinamismo giovanile del capo lumbard, dalla sua capacità e di essere ovunque e di straparlare ("Pure troppo e spesso sgangheratamente", dicono qui a Fiuggi).



Però, per esistere bisogna resistere. E allora, Silvio Berlusconi arrivato ieri sera al Grand Hotel Palazzo delle Terme e all'ora di pranzo atteso palco, lui che in pubblico ormai non parla da tempo, viene sommerso da un'ondata di orgoglio azzurro, di spirito di partito che non vuole farsi fagocitare da Salvini, di volontà di riprendere un protagonismo oscurato dall'iper-attivismo della neopolitica versione Carroccio e M5S. La linea troppo ondivaga nei confronti del governo gialloverde preoccupa i big berlusconiani.



Ma il Cavaliere a cena e poi a colazione ha rassicurato tutti, prima di salire sul palco per il suo show:

Il tempo ci darà ragione. Dobbiamo solo aspettare e non rompere con Salvini, per carità. Il ragazzo è bravo e intelligente, deve solo rinsavire un po'

. Berlusconi modello Fiuggi eccolo qua, insomma. Contento di aver chiuso l'accordo sulle regionali e pronto a giocare da regista per l'intesa tra sovranisti e Ppe modello Orban dopo le elezioni europee a cui, così avrebbe detto a Salvini secondo Salvini, non si candiderà.



E all'annuncio di Matteo di ieri, secondo cui

il governo durerà 5 anni

, Berlusconi non fa che rispondere qui a Fiuggi con il sorriso di chi ha molta esperienza:

Non ci credo neanche se lo vedo, con quei mattacchioni dei grillini si può avere al massimo, anche se io non capisco proprio come si possa fare, un fuggevole flirt di quelli che non portano a nulla

.'

Domenica 23 Settembre 2018

