Berlusconi innovatore della comunicazione politica: le strategie che lo hanno reso immortale

Lo scorso 12 giugno Silvio Berlusconi è deceduto all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato per leucemia cronica. Il leader di Forza Italia e il fondatore di Mediaset, è stato definito dalla stampa tedesca “Il primo populista d'Europa” che ha cambiato il modo di intendere la comunicazione politica.

«In tal senso è stato un innovatore - afferma Pasquale Incarnato, Digital strategist. Quando ero più giovane ricordo di aver letto un libro: “Il partito personale. I due corpi del leader” di Mauro Calise, focalizzato sulla leadership fortissima di Silvio Berlusconi, in quanto innovatore del linguaggio politico. Ha saputo cogliere un cambiamento che aleggiava sul Paese, dopo il vuoto lasciato da Tangentopoli, e ha saputo far presa sui cittadini con un linguaggio diretto, che arrivasse alla pancia». Non a caso è celebre l'incipit del discorso della sua discesa in campo nel 1994: “L'Italia è il Paese che amo”.

Berlusconi ha adattato il mezzo televisivo alla comunicazione politica, rendendo gli elettori dei consumatori. «Berlusconi - prosegue Incarnato - ha introdotto le tecniche della comunicazione e del marketing aziendale e strategico alla politica: non era un semplice leader di partito ma era il brand stesso. Anche negli ultimi anni ha dimostrato la sua arte innovativa. Alle ultime elezioni politiche è sbarcato su Tik Tok con un intento ben preciso: far notizia non sulla piattaforma dove il suo target di riferimento è assente, bensì sui media classici, raggiungendo i suoi elettori».

Berlusconi è stato quindi il fautore della comunicazione politica in Italia così come la conosciamo oggi e «In senso comunicativo - aggiunge - ha lasciato degli eredi come Matteo Renzi che ha saputo cogliere il potere dei social, applicando la personalizzazione e il potere carismatico del leader in grado di influenzare le masse. A Renzi si aggiungono Matteo Salvini e Giorgia Meloni che hanno applicato alla politica il marketing puro».

Il Cavaliere ha segnato profondamente tutta l'esistenza di Forza Italia e con la sua morte e lecito domandarsi che direzione prenderà il partito: «Può un partito del leader esistere senza di esso? I punti di forza di un leader in quanto brand sono molti ma i limiti sono biologici.

Una volta terminato il ciclo di vita del leader il partito si snatura. Forza Italia senza Berlusconi dovrà abituarsi all'assenza di una figura che lo ha reso tale e dovrà quindi tentare di evolversi», conclude Incarnato.