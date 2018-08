CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 1 Agosto 2018, 12:06 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2018 12:14

Sul futuro di ciò che sarà l'ormai ex coalizione di centrodestra non si sbilancia, ma il giudizio sul governo Salvini-Di Maio non è dei migliori. Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, lo chiarisce sin dai temi più imminenti. A partire dal voto previsto oggi quando la Commissione di Vigilanza Rai dovrà esprimersi sulla presidenza di Marcello Foa decisa dal Cda di Viale Mazzini.«Non mi aspettavo una sponda: mi aspettavo un comportamento normale nei rapporti fra alleati, o se preferisce un corretto rapporto maggioranza-opposizione. Il servizio pubblico non appartiene alla maggioranza o al governo, appartiene a tutti. Proprio per questo, quando governavamo noi, alla presidenza della Rai sono andati giornalisti molto vicini alla sinistra, come Claudio Petruccioli e Lucia Annunziata. Mi dispiace, ma non possiamo accettare questa forzatura».«Sono molto preoccupato per l'egemonia dei grillini sulla politica economica. Così si rischia di far chiudere l'Ilva, perdendo decine di migliaia di posti di lavoro nel Sud, di rinunciare alla Tap, mettendo a rischio la sicurezza energetica del Paese, di non realizzare l'Alta velocità ferroviaria, aggravando l'isolamento dell'Italia rispetto alle grandi reti commerciali europee. Una forza politica di centro-destra non può avallare politiche contro l'impresa e il lavoro. Mi auguro che Salvini se ne renda presto conto».«È sbagliato porre la questione in questi termini: criticare severamente le politiche di questo governo non significa affatto rimpiangere quelle fallimentari dei governi del Pd. L'ultimo governo che mantenne il livello di disoccupazione in Italia sotto la media europea fu anche l'ultimo governo scelto dagli italiani, il nostro. Da allora, soprattutto al Sud, il dramma disoccupazione si è aggravato sotto i governi della sinistra, e si sta aggravando ancora grazie alle politiche dei Cinque Stelle. Il cosiddetto decreto Dignità, pervicacemente voluto da Di Maio, farà perdere ancora altri posti di lavoro».