Pronto al presidenzialismo, a favore della flat tax e senza paura nei confronti di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Silvio Berlusconi non teme i rivali per le prossime elezioni e lancia le riforme per il futuro dell'Italia.

Berlusconi contro il Terzo Polo

La nascita del Terzo polo può insidiare i voti del centrodestra? «No, non credo. Calenda e Renzi non sono nel cuore degli italiani». Lo ha detto il leader di fi, Silvio Berlusconi a Radio Capital.

«Io spero che la riforma costituzionale sul presidenzialismo si farà, È dal '95 che ho proposto un sistema presidenziale» per l'Italia. Un sistema «perfettamente democratico che la democrazia la esalta consentendo al popolo di scegliere direttamente da chi essere governato». Lo ha detto il leader di Fi, Silvio Berlusconi a Radio Capital aggiungendo - rispondendo ad una domanda - che «se la riforma entrasse in vigore sarebbero necessarie le dimissioni» di Mattarella «per andare all'elezione diretta di un capo dello Stato che, guarda caso, potrebbe essere anche lui».

«Sono convinto che si farà perchè nell'esperienza dei paesi stranieri che l'hanno adottata ha dimostrato di essere uno strumento più efficace per lo sviluppo, l'occupazione e le opportunità per tutti oltre a far aumentare le entrate per lo stato». Lo ha detto il leader di Fi, Silvio Berlusconi a Radio Capital sottolineando che oltretutto «ha tantissimi effetti benefici, come quello di fare strage delle tantissime tasse che oggi paghiamo. In tutti i paesi esaminati - ha concluso - al terzo anno produce il 30% delle entrate in più».

Letta risponde a Berlusconi

Berlusconi dice che Mattarella si deve dimettere se passa il presidenzialismo? «Questa dichiarazione è la dimostrazione di quello che noi diciamo: per battere la destra l'unica alternativa è votare la coalizione che è nata attorno al Pd». Lo dice Enrico Letta, ospite di Radio Anch'io. «Berlusconi dice che se vince vuole cambiare la Costituzione e »attacco Mattarella mentre noi lo difendiamo«. »Il fatto che il centrodestra inizi la sua campagna con un attacco a Mattarella e la richiesta di dimissioni dimostra che la destra è pericolosa per il paese«, dice il leader dem: »Se oggi c'è un punto di unità nel paese è Mattarella e ora dopo aver fatto cadere Draghi vogliono fare cadere Mattarella«.