Berlusconi a Merano tra relax ed elezioni in Trentino

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 11:50 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2018 13:18

Settimana altoatesina per Silvio Berlusconi. Il presidente è atteso in serata a Merano, dove soggiornerà, come già avvenuto nei mesi scorsi, all'Hotel Palace di Henri Chenot, il celebre mago delle diete per vip. Nei prossimi giorni Berlusconi parteciperà anche a varie iniziative del suo partito in vista delle elezioni provinciali di domenica.Giovedì sarà invece a Trento per un'intervista pubblica al Grand Hotel Trento, condotta dal giornalista Alessandro Sallusti. In Trentino, Forza Italia sostiene il candidato della Lega Maurizio Fugatti, sottosegretario alla salute, mentre in Alto Adige il partito corre da solo.