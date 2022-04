Berlusconi torna a Napoli dopo 4 anni: rebus location, Plebiscito o Mostra d'Oltremare

Manca a Napoli da 4 anni, dal marzo 2018 quando si concesse una passeggiata tra i presepi di San Gregorio Armeno insieme alla sua ex compagna, la napoletana Francesca Pascale. Silvio Berlusconi tornerà a Napoli, fissata già la data: sarà il 19 maggio in città. L'evento del grande ritorno sarà presentato sabato in una conferenza stampa nella sede napoletana di Forza Italia alla presenza del vicepresidente di Fi, Antonio Tajani e del coordinatore regionale Domenico De Siano. Ancora incerta la location per il ritorno di Berlusconi in città: probabile che possa essere scelta la Mostra d'Oltremare, ma si valuta anche una piazza cittadina.

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Le Pen, centrodestra italiano diviso e Giorgia Meloni strappa con... PRIMO PIANO Lapsus di Berlusconi: «Mai ristretto libertà dei nostri...

E' raggiante Berlusconi per il suo ritorno a Napoli, città che ama. Del resto il Cavaliere si è sempre definito «un napoletano nato a Milano». Arriverà alle pendici del Vesuvio con la sua nuova compagna, Marta Fascina, anche lei di origine campane, con natali a Portici. Il distacco di Berlusconi dalla città è stato più forzato che voluto: l'ultimo appuntamento fissato fu per una convention a Napoli nel marzo 2020, ma fu tutto rimandato a causa dello scoppio della pandemia Covid-19.

Proprio dopo la fase acuta dell'epidemia, Berlusconi ha ricominciato a calcare nuovamente gli appuntamenti politici con simpatizzanti ed elettori della sua Forza Italia: la settimana scorsa toccò a Roma, ora a Napoli. C'è grande attesa del Cavaliere nel suo partito, ma anche da parte dei tanti napoletani legati alla figura di Silvio Berlusconi.