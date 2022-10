Chi è il diciassettesimo nipote di Silvio Berlusconi, l'annuncio della nascita in Senato: «Evviva»

Silvio Berlusconi è nuovamente nonno: oggi infatti è nato il secondogenito di suo figlio Luigi e della moglie Federica Fumagalli. La coppia, che si è sposata nell'ottobre di due anni fa, ha già un altro figlio, Emanuele Silvio nato l'anno scorso.

L'intervento su tasse e giustizia

È ben chiaro in noi la consapevolezza dei problemi strutturali del nostro Paese. La consapevolezza del carico fiscale insostenibile su famiglie e imprese, la consapevolezza della lentezza della burocrazia e dell'inefficienza del sistema giudiziario. Certamente, una delle priorità da approvare nel più breve tempo possibile è la riforma della tassazione, per un fisco più equo e leggero, pur nella necessità di non disattendere i vincoli di bilancio che l'Europa e i mercati ci impongono. Anche la riforma della giustizia è una priorità irrinunciabile». Lo ha detto Silvio Berlusconi parlando al Senato.