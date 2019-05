CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 31 Maggio 2019, 09:30

«La montagna ha partorito il topolino». Quello che doveva essere un comitato di presidenza per rivoluzionare Forza Italia, una sorta di «Armageddon», è diventato invece uno strumento per ribadire lo status quo. Il giudizio, tra i parlamentari di Fi, è pressoché unanime. Tre ore di riunione a Palazzo Grazioli non sono servite a sedare i malumori. Silvio Berlusconi ha indicato entro l'autunno un congresso nazionale. Non è stata stabilita la data qualcuno ha ipotizzato il 29 settembre, giorno del compleanno del Cavaliere ma non è stato neppure previsto cosa dovrà decidere il partito in quell'occasione. Soprattutto, i parlamentari del Sud aspettavano un'inversione di tendenza visto che rivendicano da tempo come Fi sia ormai un partito trainato dal Meridione.IL DOCUMENTO«Il comitato di presidenza si legge nel comunicato finale ha dato mandato al presidente Berlusconi di nominare i membri della commissione preparatrice al congresso». Sceglierà quindi l'ex premier chi scriverà le regole, una linea decisa ancor prima che si svolgesse il comitato di presidenza anche perché il documento conclusivo era già stato predisposto molto tempo prima. Nessuno chiedeva a Berlusconi di farsi da parte, ma tutti chiedevano chiare linee-guida. Il leader di Fi ha ribadito la centralità della coalizione di centrodestra. «Siamo l'unica vera maggioranza nel Paese in grado di governare ha detto il Cavaliere il risultato è stato però al di sotto della nostra storia e delle aspettative». Berlusconi si è detto poi convinto della «fine di questo governo dannoso e di un rapido ritorno alle urne». Nessuno strappo con Salvini, solo un guanto di sfida lanciato al Carroccio sull'urgenza di portare a compimento flat tax, Tav e il rimpatrio di 600mila clandestini. In Europa, l'ex premier, al ritorno in un consesso parlamentare dopo l'estromissione dal Senato, ha manifestato l'intenzione di portare avanti il progetto di creare unica forza di Difesa continentale, accorpando tutti gli eserciti Ue.