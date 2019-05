Berlusconi in ospedale e le paure di Forza Italia: «Dobbiamo prepararci per il dopo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 3 Maggio 2019, 12:00

«Dobbiamo subito dire che Salvini è il nostro nemico». La voce della Prestigiacomo in una assemblea di gruppo alla Camera non troppo affollata non è l'unica ad essersi alzata contro il ministro dell'Interno. In FI il timore di vedersi consegnati al vicepremier leghista cresce sempre di più. Berlusconi dopo l'intervento per occlusione intestinale dovrebbe tornare a casa domenica. Fino a ieri mattina è stato in terapia intensiva.Ieri i figli Piersilvio e Marina sono stati al San Raffaele. «E' stata una bella botta ma sta bene», ha detto il primo. «Sta dimostrando di che tempra è fatto», ha osservato la seconda. Entrambi sono consapevoli che il padre vorrà bruciare le tappe del recupero. «Sta meglio, scalpita per tornare in campo», dice la fedelissima Ronzulli. Ma i medici sono cauti e lo stesso Confalonieri, amico da una vita, sottolinea: «Prima viene la salute, poi il resto». L'agenda programmata della campagna elettorale ogni week end in una grande città sarà da riscrivere. Ma i big azzurri di fatto hanno stipulato una sorta di patto di non belligeranza fino alle Europee. «Dopo il 26 maggio c'è il 27. Non altro: FI ci sarà e ci sarà sempre Berlusconi. Tutti abbiamo il dovere morale di andare sul territorio e di far scrivere il suo nome sulla scheda», la rassicurazione fornita da Giacomoni ai deputati azzurri.