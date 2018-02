Berlusconi: «Pensione di 1.000 euro per tutte le mamme». E rilancia il Ponte sullo Stretto

«Abbiamo previsto una pensione di mille euro per tutte le mamme d'Italia», lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi, chiedendo un applauso alla platea di Coldiretti. «Noi - ha aggiunto - vogliamo aumentare le pensioni a mille euro. Mi sento male tutte le volte che penso al cambio della lira in euro, è stata tolta la metà del potere di acquisto; dobbiamo poi vedere se è possibile un adeguamento delle pensioni subito dopo i mille euro, per esempio fino a 1500 euro. E inaccettabile che in Italia un italiano su 4 sia povero; oltre 4 milioni sono povertà assoluta». Per Berlusconi con la flat tax e le misure che il centrodestra metterà in campo «aumenteranno di molto i consumi alimentari».



«Se non vogliamo che il Paese sia fermo dobbiamo mettere mano alla costruzione di nuove attrezzature. La situazione della Sicilia è in agonia, se non la si prende in mano con enorme decisione da parte del governo regionale e nazionale, a partire dalla costruzione del Ponte e poi con un piano Marshall di diversi miliardi l'anno per la Sicilia». Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi all'assemblea di Coldiretti.

Mercoledì 14 Febbraio 2018, 12:23 - Ultimo aggiornamento: 14-02-2018 12:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA