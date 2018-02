Centrodestra Lazio, Berlusconi: «Pirozzi aiuta la sinistra, lasci»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 2 Febbraio 2018, 08:31 - Ultimo aggiornamento: 02-02-2018 10:19

Prima del vero e proprio ritorno sulla scena previsto per lunedì, Silvio Berlusconi prosegue nelle rassicurazioni sulle sue condizioni di salute: «Sto bene - dice nel corso di un'intervista a Radio Radio - da lunedì riprendo la campagna elettorale». E l'affaticamento che lo ha portato da diversi giorni a disertare gli appuntamenti televisivi sarebbe dovuto, come spiega «alle giornate impegnative e dolorose trascorse per la stesura delle liste elettorali». Certo è che almeno per il...