Berlusconi, stallo nel centrodestra per le elezioni del Quirinale: l'alternativa al Cav non c'è

Ufficialmente non ha ancora sciolto la riserva, ma la candidatura di Silvio Berlusconi a successore di Sergio Mattarella continua ad ingombrare il tavolo del centrodestra e non solo. Se per Enrico Letta si tratta di “un vicolo cieco” dentro il quale rischia di finire l’intera partita del Quirinale, per Salvini e Meloni si sta trasformando in una mano da poker dove chi ha meno da rimetterci, dato il curriculum e l’età, è solo il Cavaliere.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

...