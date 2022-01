Berusconi candidato al Quirinale, via libera dal centrodestra: «Ora ci porti i numeri»

«I leader della coalizione hanno convenuto che Silvio Berlusconi è la figura adatta a ricoprire in questo frangente difficile l'Alta Carica» di capo dello Stato «con l'autorevolezza e l'esperienza che il Paese merita e che gli italiani si attendono». La candidatura del Cavaliere per la successione di Mattarella è ufficializzata. Il centrodestra, in un vertice durato oltre due ore a Villa Grande, residenza romana dell'ex premier, chiede al...

