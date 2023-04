Berlusconi ricoverato, il bollettino: «Lento e progressivo miglioramento»

Lento ma progressivo: così viene descritto il miglioramento delle condizioni di Silvio Berlusconi, ancora ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. «Il quadro clinico del presidente Silvio Berlusconi appare in lento ma progressivo miglioramento. Proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità d'organo», recita il bollettino medico a firma dei professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, diramato oggi. Il leader di Forza Italia è ricoverato in un reparto di degenza ordinaria, dopo essere uscito domenica scorsa dalla terapia intensiva in cui si trovava dal 5 aprile.

L'aggiornamento è firmato da firmato da Alberto Zangrillo, medico personale dell'ex premier e responsabile del Dipartimento di Anestesia e Terapia intensiva, e Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia.

Stamattina in ospedale il padre di Marta Fascina

Orazio Fascina, padre della compagna di Silvio Berlusconi, Marta, è arrivato stamattina all'ospedale San Raffaele di Milano. Entrando dall'ingresso di via Olgettina 60 a bordo di un van, ha rivolto un sorriso ai giornalisti che gli hanno chiesto come stesse andando. Dal giorno del ricovero, Marta Fascina non è mai stata vista lasciare l'ospedale, mentre il padre Orazio è entrato e uscito spesso per stare vicino alla figlia.