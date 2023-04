​Berlusconi, quinta notte tranquilla al San Raffaele Ieri le visite delle figlie Marina e Eleonora

Quinta notte nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia ha trascorso una notte tranquilla. È stato ricoverato mercoledì scorso per un'infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Nel sesto giorno di ricovero non sono previsti al momento bollettini medici sulle condizioni dell'ex premier, che ieri sera ha rivenuto le visite delle figlie Eleonora e Marina.