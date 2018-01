Berlusconi-Salvini l'ultimo scontro su Tajani premier

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 26 Gennaio 2018, 10:02 - Ultimo aggiornamento: 26-01-2018 10:02

ROMA. Difficile mettere insieme le idee liberiste di Macron e Merkel col protezionismo di Trump. Ne sa qualcosa Silvio Berlusconi, a cui il ciclone Donald, con la sua proposta globale di nuovi dazi, ha messo in mano una nuova gatta da pelare nei già complicati rapporti interni al centrodestra. Il Cavaliere, con lo sguardo sempre più rivolto a Berlino, osserva ai microfoni di Rtl che «la signora Merkel ha preso una posizione netta contro i dazi che io condivido. La Cancelliera ha ricordato cosa hanno causato i dazi nell'economia, non un bene per i cittadini, ma il contrario. Il nuovo protezionismo di Trump non è un bene neanche per gli Usa», conclude il leader di Forza Italia.Ma a marcare le distanze interviene subito Matteo Salvini, che già infastidisce non poco Berlusconi con la sua pretesa di giocare per premier: «Tutti contro Donald Trump - dice il leader della Lega - ma lui difende l'industria americana, vuole salvare posti di lavoro. Io voglio fare in Italia la stessa cosa, mettere i dazi». Azzardato proposito che Salvini giustifica così: «È troppo comodo licenziare a Milano e aprire in Romania o in Cina per poi rivendere nei nostri supermercati. Se lo vuoi fare paghi di più. Nella Ue già ce ne sono di dazi ma i governi italiani hanno lasciato indifesi troppi settori». Di qui l'ambizioso proposito del capo lumbàrd: «Vorrei fare in piccolo quel che sta facendo Trump: stupire perché mantengo le promesse. Io quello che dico faccio, perché sono un testone». E quanto all'imitazione del capo della Casa Bianca Salvini si spinge anche oltre: «Non vedo l'ora di espellere tutti i clandestini. Uno ad uno. Ne abbiamo troppi».