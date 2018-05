Berlusconi, stop a Salvini e Di Maio: «Vogliono mettere la patrimoniale»

Venerdì 11 Maggio 2018, 19:28 - Ultimo aggiornamento: 11-05-2018 20:49

«Speriamo che questi due non vadano avanti perché mettono la patrimoniale». Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, riferendosi a Luigi dimaio e Matteo Salvini nel corso della sua visita alla mostra mercato Amart, alla Permanente di Milano, conversando con uno degli espositori che gli stava mostrando la sua collezione.LEGGI ANCHE ----> M5S-Lega, domani vertice a Milano Il leader di Forza Italia comunque non si sente tradito da Salvini, per il tentativo di formare un nuovo governo con il capo politico del Movimento 5 Stelle. «No, no», ha risposto Berlusconi ai cronisti che gli hanno chiesto se si sentisse tradito da Salvini, mentre usciva dal Palazzo della Permanente.«Non voglio fare nessuna dichiarazione non è il caso. Vediamo come vanno le cose», ha poi tagliato corto Berlusconi.