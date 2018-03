Berlusconi: «Salvini premier, lui e M5S soli? Sarebbe un ircocervo»

Lunedì 26 Marzo 2018, 08:52 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2018 08:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un governo a guida Salvini e Di Maio in solitario? «Sarebbe un ircocervo, l'animale mitologico spesso citato dai filosofi antichi come esempio di assurdità, perché in esso convivono caratteri opposti e inconciliabili. E poi perché Salvini dovrebbe fare il socio di minoranza di un governo Cinque Stelle? Non credo che l'elettorato di centrodestra lo perdonerebbe». Lo afferma Silvio Berlusconi in una lunga intervista al Corriere della Sera.«Matteo è persona intelligente - rincara la dose il Cavaliere a Repubblica - sa benissimo che senza di noi è il leader di un partito del 17%, che va ad allearsi con un altro che vale il doppio. Che vantaggio avrebbe nel fare lo junior partner di Di Maio? E poi vi immaginate gli elettori leghisti, i piccoli imprenditori e gli artigiani del Nordest, che accettano Di Maio premier o qualcuno con caratteristiche simili? Io non voglio che accada questo, non è nei miei progetti. Voglio che Matteo provi a governare. Con noi, e con chi ci sta. Abbiamo vinto le elezioni, perché dovremmo regalare una vittoria ai nostri avversari?», chiede.Di Salvini «non ho mai avuto motivo di non fidarmi - dice ancora Berlusconi - Mi ha sempre lealmente detto quello che intendeva fare. Quando non l'ho condiviso ne abbiamo discusso e abbiamo trovato insieme la soluzione migliore». E «la Lega sa che la possibilità di governare dipende proprio dall'unità del centrodestra - osserva il Cavaliere - Se la coalizione si rompesse, oltre a essere tradito il mandato degli elettori, nessuno di noi avrebbe più titolo per rivendicare la guida del governo». E a chi gli domanda se una figura terza può risolvere il rebus del governo, «solo come extrema ratio - risponde l'ex presidente del Consiglio - Sinceramente preferisco un governo guidato da chi ha vinto le elezioni. E con questo intendo il centrodestra, se unito. I Cinque Stelle hanno ottenuto un buon risultato, ma sono arrivati secondi».