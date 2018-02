Berlusconi: «Salvini quattro punti dietro di noi, sarà Forza Italia a guidare la coalizione»

Giovedì 22 Febbraio 2018, 09:47 - Ultimo aggiornamento: 22-02-2018 12:26

Matteo Salvini «ha il forte desiderio di primeggiare nella coalizione» ma «gli ultimi sondaggi che abbiamo visto danno la Lega a quattro punti da noi e quindi immagino e spero che sia Forza Italia a guidare la coalizione». Lo ha affermato Silvio Berlusconi, ospite di Circo Massimo su Radio Capital.«A me ancora nessuno dei miei alleati ha chiesto» di partecipare alla manifestazione unitaria del centrodestra, «non escludo di poter partecipare se me lo domandassero», ma si tratta di «un sistema vecchio di fare politica, perché chi arriva in un teatro è già convinto di votare per noi», ha quindi ribadito Berlusconi.«Invece - ha spiegato - quel tempo lì penso sia meglio utilizzarlo se rispondo a delle interviste radiofoniche, se vado in televisione, se metto qualcosa sulla rete, credo che il modo migliore di impiegare il tempo sia questo e non quello di una volta, di fare dei convegni tra propri convintissimi sostenitori. L'altra sera a Che tempo che fa abbiamo fatto 4 milioni 600 mila ascoltatori», quindi «tra seicento persone in un cinema e quattro milioni e seicentomila ascoltatori c'è una grande differenza».Antonio Tajani, ha affermato poi Berlusconi, «è uno dei candidati in campo» per la premiership del centrodestra, «probabilmente come presidente del Consiglio sarebbe in grado in grado di far valere gli interessi dell'Italia in Europa, perché conosce tutti ed è molto stimato da tutti, anche da esponenti della sinistra».«Se mi candiderò per il Colle? Non penso proprio, io non ho ambizioni politiche, questa politica non mi piace proprio, se sono in campo è per non far correre all'Italia il pericolo di una vittoria del M5S?», ha detto ancora l'ex premier.«A me sembra che il linguaggio violento non sia assolutamente da parte nostra, Salvini è un po' pirotecnico il linguaggio violento viene dai grillini, Di Battista ad esempio ne dice una all'ora», ha rilevato Berlusconi risponde ad una domanda sulle cause degli episodi di violenza politica di questi giorni.