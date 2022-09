Berlusconi, la festa per gli 86 anni con la torta a cinque piani: «Chi ci crede, vince»

Una festa in famiglia per Silvio Berlusconi. Il Cavaliere compie 86 anni e ha deciso di festeggiare ad Arcore. Nato a Milano il 29 settembre del '36, il Cav, che tornerà in Parlamento come senatore dopo la vittoria elettorale del centrodestra alle politiche, ha spento le candeline a Villa San Martino, sua residenza storica, con figli, nipoti e la 'quasi moglie' Marta Fascina, deputata azzurra, appena rieletta alla Camera in Sicilia nelle fila di Forza Italia.

Festa di compleanno di Silvio Berlusconi, la torta

Una torta a cinque piani per Berlusconi. Alla base le squadre, il Milan e il Monza (con un colore in comune: il rosso), il secondo piano il suo partito Forza Italia colorato d'azzurro, il terzo la tv Mediaset, poi quelle che sembrerebbero delle palme (ma dovrebbe rappresentare l'edilizia) e infine, il più alto, il mondo.