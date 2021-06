Berlusconi: «Partito unico del centrodestra è indispensabile, sono ancora in campo e intendo rimanerci»

Nonostante tutto, non molla. «Io sto fortunatamente meglio ma i medici che mi curano ancora non mi consentono di partecipare ad eventi pubblici. Vi prometto però di essere presto con voi anche in vista degli importanti appuntamenti elettorali di questo autunno». Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo telefonicamente alla convention organizzata del partito “Italia, ci siamo!”, in corso di svolgimento a Castione della Presolana, nella Bergamasca.

Berlusconi: avanti con coraggio

«Sono ancora in campo e intendo rimanerci nonostante tutto quello che mi è successo in questi anni - ha aggiunto -. Mi conoscete non mi sono lasciato scoraggiare da ostacoli di qualsiasi tipo, continuerò a fare tutto quello che considero giusto e utile per Forza Italia, per il mio Paese e per la libertà».

Il partito unico del centrodestra è «indispensabile perché l'Italia possa ripartire». Il nostro compito è quindi quello di costruire un “partito repubblicano” sul modello americano, nel quale il centro e la destra democratica si trovino insieme per governare il Paese», partito che garantisca stabilità al governo. «Non può essere una fusione a freddo o per incorporazione ma - ha aggiunto - abbiamo fino al voto del 2023 per costruirlo dal basso».

Poi ha smentito le notizie sull'impegno «della mia famiglia e dei miei collaboratori» per Forza Italia e nei rapporti con la Lega e con gli alleati. «Sono notizie assolutamente inventate che travisano il senso» del nostro progetto ha sottolineato: «i miei figli con la politica non c'entrano niente», e «per scelta loro e mia nessuno di loro si occupa di Forza Italia». «Qualsiasi nostra decisione - ha aggiunto fra gli applausi - la prendo io facendo sintesi» delle opinioni «del nostro gruppo dirigente».