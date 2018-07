Le parole choc di Berlusconi: «Raffaella Fico? Una che va con un negro mi fa schifo»

Domenica 22 Luglio 2018, 17:24 - Ultimo aggiornamento: 22-07-2018 17:56

«Una che va con un negro mi fa schifo»: a parlare è Silvio Berlusconi in un frammento di video girato in segreto a villa San Martino. Il filmato fa parte di un video più lungo e depositato agli atti nell'inchiesta Ruby ter.Berlusconi sta parlando con Marysthelle Polanco, e le persone a cui si riferisce sono Raffaella Fico e Mario Balotelli, che facevano coppia all'epoca dei fatti. A rendere pubblico il filmato è stato il sito GiustiziaMi.it, che ha spiegato: «Riteniamo sia doveroso darne conto considerato il ruolo pubblico che Berlusconi ancora ha, in un momento in cui il tema del razzismo è di lampante attualità».La frase era già emersa agli atti dell'inchiesta, ma non era stata fornita alcuna prova video.