Boccia (Confindustria): Italia senza slancio, serve patto governo-opposizioni. Migranti, chiudere frontiere non è soluzione

L'Italia non riparte con

APPELLO ALLA POLITICA

«Confindustria propone al Governo e alle opposizioni di collaborare tutti insieme» per «una politica economica basata su realismo e pragmatismo, guidata dalla visione». «Possiamo evitare un autunno freddissimo per la nostra economia se costruiamo un programma serrato che faccia mutare la percezione sull'immobilità dell'Italia». Serve «un progetto che sia un vero e proprio atto di generosità da dedicare ai ragazzi che vogliono e hanno diritto di vivere e lavorare in Italia per il futuro di tutti noi».



«La politica deve raccogliere la sfida per il nostro futuro. Oggi, ora, subito», spiega. Servono «Decisioni capaci di incidere a lungo», avverte. «Ma la bulimia di consenso immediato affida ai social la ricerca di una popolarità che si misura in termini di like. E il presentismo imperante è una malattia molto grave perché impedisce di vedere oltre il finire del giorno. La superficialità si fa regola. Noi invece abbiamo bisogno di studiare, progettare, costruire»

Si prospetta una manovra da almeno 32 miliardi e le scelte non saranno «semplici o indolori». «Se l'Italia volesse rispettare alla lettera le regole europee previste dal patto di stabilità e crescita dovrebbe fare una manovra strutturale per il 2020 da almeno 32 miliardi di euro: una manovra imponente con effetti recessivi». «Dobbiamo dirci con franchezza che non ci sono scelte semplici o indolori con la prossima legge di bilancio».