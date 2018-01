Boldrini attacca Berlusconi: «Sulle molestie la butta a tarallucci e vino»

La presidente della Camera ed esponente di Leu, Laura Boldrini commenta le dichiarazioni di Silvio Berlusconi ieri sera a Porta a Porta sul caso molestie. «Non si può buttarla a tarallucci e vino facendo finta che sono cose su cui ci si può ridere sopra. La questione molestie non la si sdogana come ha fatto Berlusconi

Non c’entra niente il corteggiamento con le molestie. Mischiare le due cose significare mistificare la realtà e non vedere un problema serio #CircoMassimo — laura boldrini (@lauraboldrini) 12 gennaio 2018

«​Il corteggiamento è gradito quando è corrisposto, ma qui parliamo di molestie e vuol dire che tu non lavori se non mi concedi quello che voglio. Mischiare le due cose è una mistificazione, un problema serio. Questo non è accettabile e non è rispettoso».

#CatherineDeneuve ha detto paeole sante. E' naturale che le donne siano contente che un uomo le faccia la corte. Non sono pratico, con me sono sempre state le donne che mi hanno fatto la corte. Fare la corte non è una offesa, purché resti nei limiti dell'eleganza. @RaiPortaaPorta — Silvio Berlusconi (@berlusconi) 11 gennaio 2018

Venerdì 12 Gennaio 2018, 10:02 - Ultimo aggiornamento: 12-01-2018 11:46

