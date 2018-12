Balneari, il ministro Centinaio sulla Bolkenstein: «Al 99% andremo in infrazione»

l 99,9% andremo in infrazione comunitaria». A dirlo parlando della direttiva Bolkestein è il ministro Gian Marco Centinaio all'Assemblea pubblica straordinaria di Federturismo. «Basta saperlo e avvisare i cittadini italiani che per una questione di dignità e tutela del nostro Paese il ministro rischia di andare in infrazione ma consapevole di farlo. Il mio obiettivo è arrivare alla soluzione il più velocemente possibile. Parlo di 2018 o al massimo gennaio 2019» aggiunge, sottolineando che «la strada è stretta, è come camminare su un filo di seta

Giovedì 6 Dicembre 2018, 14:16 - Ultimo aggiornamento: 06-12-2018 14:19

«A».LEGGI ANCHE«Me ne occupo in continuazione - spiega Centinaio - ma me la sono presa io questa patata bollente. Abbiamo fatto partire il tavolo politico e il tavolo tecnico, dobbiamo convocare gli interlocutori. Non c'è più niente da dire, c'è da scrivere. Mettiamo nero su bianco quello che vogliamo. Sto ragionando con tutti i partiti politici e tutte le regioni, indipendentemente da maggioranza e opposizione». E infine scherza: «Quando avrò portato a casa il risultato, andrò in una spiaggia libera».