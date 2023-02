Si teme il flop alle primarie per il segretario del Pd di domenica prossima. Si ha paura di non arrivare nei gazebo a quota un milione che farebbe una grande impressione negativa considerando il grande “bagno di popolo” dei quattro milioni di elettori dem che parteciparono alle primarie per Prodi un secolo fa. Dunque, per motivare i votanti questi saranno i giorni in cui Elly Schlein e Stefano Bonaccini - i due competitor - lavoreranno pancia a terra per trovare super sponsor e superstar e vip da schivare con me contro di te, nani e ballerine da ingaggiare per farsi tirare a la volata. Una mezza sillaba pro Bonaccini o pro Schlein da parte di una Ferragni o di un Fedez potrebbero valere un patrimonio. Ma sarà quasi impossibile, per entrambi, averla. Però si può puntare - pur non essendo a stessa cosa - su altri protagonisti della cultura e dello spettacolo per aggiudicarsi la posta in palio nel voto aperto anche ai non inscritti, e domenica i gazebo saranno poco più di 5 mila (duemila in meno rispetto al 2019).

Da Paola Turci a Carlo Lucarelli, da Amendola a Levante: con chi stanno i vip

I supporter d’eccezione si stanno schierando. Gli ultimi due artisti a scendere in campo sono la cantante Paola Turci e lo scrittore Carlo Lucarelli. «Io ti sostengo perché ti conosco, ti stimo e ho fiducia in te. Sei giovane ma hai le spalle già forti per accollarti questo peso (morto). Il 26 febbraio, Schlein deve diventare la nuova segretaria», scrive Turci sui social. «Conosco bene Stefano Bonaccini, lo conosco da cittadino di un’Emilia Romagna che funziona, da intellettuale a cui ha mantenuto la promessa di triplicare i fondi per la cultura, da presidente di una fondazione che si occupa di vittime dei reati e lo conosco anche personalmente», sembra quasi ribattere Lucarelli.

Ma la sfida tra supporter «di grido» è aperta da settimane. C’è chi se l’è portata in casa, come Francesco Guccini: il cantautore è schierato con Bonaccini, sua moglie con Schlein. C’è chi, come Claudio Amendola, sostiene che per i dem «ci vorrebbe un Carletto Mazzone», anche se assicura che voterà Schlein «perché è di sinistra». Le primarie hanno toccato anche un’altra competizione, il Festival di Sanremo, dove Levante ha espresso con un «Bella ciao» il suo sostegno per l’ex europarlamentare. Lo chef Massimo Bottura, invece, si è schierato con il «suo» governatore in Emilia Romagna: «Un uomo di uno spessore straordinario»; e hanno fatto lo stesso il comico Paolo Cevoli e il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri. Ma i volti tv sono divisi: Lino Guanciale, interprete in tv del commissario Ricciardi, si è speso in prima linea per Schlein, come portavoce del suo comitato in Abruzzo. Simona Ventura, invece, è con Bonaccini. «Non sabotatela», ha twittato infine Gabriele Muccino, sostenitore della deputata.

Stasera a Skytg24 il confronto tra i due sfidanti. E da domani il rush finale e la caccia ai vip sempre più intensa. Con chi si schiererà Roberto Benigni? Dopo il successone sanremese Robertaccio, super elettori del Pd, è considerato il boccone grosso sia da Stefano - emissari di Bonaccini sono da giorni in pressing - sia da Elly.