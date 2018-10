Bonafede: sorteggiamo il Csm. I magistrati: proposta incostituzionale

Giovedì 4 Ottobre 2018, 18:38 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2018 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È scritto nel contratto di governo che si vuole pensare e ipotizzare un sistema elettorale per il Csm che possa combattere il fenomeno del correntismo. In questa intenzione credo di avere il consenso di gran parte deimagistrati e secondo me è sacrosanto portare avanti una battaglia di questo tipo. All'interno delle ipotesi di possibilesistema elettorale ci sono quelle che prevedono una fase di sorteggio, non integrale». Lo ha detto il ministro dellaGiustizia Alfonso Bonafede a Catania ai lavori del Congresso nazionale forense.Immediata la replica dell'Associazione nazionale Magistrati: nessuna compagine democratica e rappresentativa può essere affidata ai bussolotti.