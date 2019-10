Bonus figli non sarà in manovra: mancano le coperture. Quota 100, stop nel 2021

asili nido e azzerare le rette per le famiglie a reddito basso e medio. È un primo passo», sottolinea Misiani. «Abbiamo il tasso di occupazione femminile del 50% inferiore di 18 punti al tasso di occupazione maschile e quello di 13 punti al tasso medio europeo. Abbiamo donne istruite e competenti che potrebbero dare il loro contributo lavorativo e non possono farlo per un'offerta di nido molto inferiore a quella europea e molto sperequato sul territorio. Inoltre le rette pesano enormemente sui bilanci delle famiglie». In legge di bilancio ci saranno però misure per «ampliare l'offerta die azzerare le rette per le famiglie a reddito basso e medio. È un primo passo», sottolinea Misiani. «Abbiamo il tasso di occupazione femminile del 50% inferiore di 18 punti al tasso di occupazione maschile e quello di 13 punti al tasso medio europeo. Abbiamo donne istruite e competenti che potrebbero dare il loro contributo lavorativo e non possono farlo per un'offerta di nido molto inferiore a quella europea e molto sperequato sul territorio. Inoltre le rette pesano enormemente sui bilanci delle famiglie».

L'assegno unico per i(si era parlato di 240 euro al mese per ciascun figlio fino ai 18 anni) non sarà ine quindi non vedrà la luce nel 2020. Restano le misure per aumentare glie renderli gratuiti per i ceti medio-bassi.non sarà rinnovata mentre rimane e sarà migliorato il. E' quanto spiegato dal viceministro all'Economia Antonio Misiani al Senato.«Le politiche per il sostegno alle responsabilità familiari rappresentano una strategia di lungo respiro che vogliamo ampliare con più strumenti, con il riordino e la semplificazione dei diversi strumenti - ha spiegato - Abbiamo vari bonus, non un assegno unico a sostegno dei figli a carico come in Germania, Francia, Gran Bretagna. Il riordino di questi strumenti è l'obiettivo di medio periodo perché un tema di grande complessità: non riusciremo a affrontarlo in questa legge di bilancio».